Повысят ли зарплаты военным в 2027 году: в Раде назвали главное препятствие

Увеличение выплат военнослужащим / © ТСН.ua

Реклама

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что возможность увеличения денежного довольствия украинских военнослужащих зависит, прежде всего, от поиска дополнительных финансовых ресурсов для государственного бюджета.

Об этом Вениславский заявил в комментарии изданию «Новости.LIVE».

Реклама

«Необходимость увеличения денежного довольствия военнослужащих, зависящего прежде всего от сферы деятельности в армии и от характера выполнения боевых задач, — это то, что и для президента, и для парламента, и для Кабинета министров является задачей номер один — постепенное увеличение денежного довольствия», — отметил народный депутат.

Реклама

В то же время он подчеркнул, что реализация этой задачи зависит от наличия средств, ведь финансовые потребности государства в условиях войны остаются чрезвычайно большими. По словам Вениславского, Украина до сих пор не имеет возможности полностью обеспечить все потребности 2026 года, тогда как при подготовке государственного бюджета на 2027 год предусмотрен дальнейший рост расходов на войну.

«Проблемы с финансовыми ресурсами огромны. На сегодняшний день у нас пока нет возможности полностью покрыть все потребности в 26-м году, мы формируем бюджет на 27-й год, в котором предусмотрен рост расходов на войну», — пояснил депутат.

Вениславский также обратил внимание на ограничения, связанные с использованием международной финансовой помощи. По его словам, партнеры Украины направляют часть средств непосредственно в сектор безопасности и обороны, тогда как остальные ресурсы предназначены для поддержания функционирования государства и обеспечения бюджетной стабильности. При этом доноры не разрешают использовать средства, выделенные на другие нужды, для финансирования Вооруженных сил Украины.

«А вся доходная часть государственного бюджета, даже при значительном дефиците, у нас направляется на сектор безопасности и обороны», — отметил депутат.

Реклама

По его словам, дальнейшее увеличение выплат военнослужащим будет зависеть от того, удастся ли государству привлечь дополнительные поступления. Власти будут рассматривать возможность повышения мотивационных выплат по мере расширения финансовых ресурсов.

«Ключевой вопрос — поиск финансовых ресурсов. По мере расширения этих поступлений мы, я думаю, также будем поднимать вопрос об увеличении мотивационных выплат для наших военнослужащих. Это приоритет номер один», — подытожил Вениславский.

В то же время народный депутат не назвал конкретных сумм возможного повышения денежного довольствия военнослужащих и не уточнил, когда именно такие изменения могут произойти.

Напомним, заседание бюджетного комитета Верховной Рады Украины завершилось важным промежуточным решением относительно зарплат украинских военных. Члены комитета единогласно поддержали поправку № 1279, которая предусматривает повышение заработной платы украинским военным.

Реклама

Новости партнеров