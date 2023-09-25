Повысятся ли этой зимой цены на газ: объяснили в "Нафтогазе"

На зиму 2023-2024 годов цены на газ будут стабильными.

После войны цены на потребление газа для населения могут подняться. Однако этой зимой стоимость будет стабильной.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

По его словам, на зиму 2023-2024 годов цены на газ будут стабильными.

"Наши объемы достигают 15 млрд куб. м. газа. Это превышает наши планы по началу отопительного сезона. Очевидно, что мы будем входить в зиму с большим объемом, чем мы планировали", — подчеркнул Алексей Чернышев.

Во время военного положения действуют объективные ограничения изменения цен на голубое топливо и компания поддерживает этот принцип. Однако следует подготовиться к тому, что цены могут увеличиться после войны.

"Также мы ожидаем, что когда такая возможность наступит, мы будем еще активнее стимулировать энергоэффективные меры, а также продвигать и внедрять рынок энергии в нашей стране. Наверное, это возможно после завершения войны", — сказал он.

Напомним, что в Украине будет наблюдаться значительный дефицит стекла.