"Пояс Усика" и спор с Трампом: главное из интервью Зеленского

Владимир Зеленский раскрыл детали напряженного разговора с Дональдом Трампом во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью для американского издания Time рассказал о напряженном разговоре с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Овальном кабинете.

Также глава государства объяснил, почему диалог перерос в спор, а также рассказал, что произошло с поясом чемпиона мира по боксу Александра Усика.

ТСН.ua собрал главное из разговора украинского лидера с американскими журналистами.

Спор в Овальном кабинете

Зеленский подчеркнул, что спор в Белом доме имел негативные последствия для обеих сторон.

Глава государства напомнил, что украинцы начали защищаться в начале войны РФ против Украины из-за достоинства.

Президент отметил, что Украина не себя супердержавой, однако ее граждане – это очень эмоциональные люди. Поэтому когда дело доходит до нашего чувства достоинства, свободы, демократии, наш "народ восстает и объединяется".

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"То, что они увидели в Овальном кабинете, было доказательством того, что Соединенные Штаты остаются их союзником. Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзника. В том разговоре я защищал достоинство Украины", – сказал президент.

Приостановка американской помощи

В издании Time отметили, что пауза в предоставлении разведывательных данных ослабила украинские войска на поле боя.

Там отмечают, что без доступа к данным из американских спутников ВСУ упустили возможность выявлять приближение российских бомбардировщиков и крылатых ракет. Как следствие, у Украины было меньше времени для предупреждения гражданских и военных о приближении авиаудара.

Авторы статьи подчеркивают, что самым ощутимым это влияние было в Курской области, где россияне быстро продвинулись вперед.

Однако Владимир Зеленский не возлагает вину на администрацию президента США Дональда Трампа и отмечает, что эти события между собой не связаны.

Уступки Путину

В статье издания Time отмечают, что российские требования становятся все более радикальными, несмотря на уступки Украины. Путин требует расформировать ВСУ, сменить власть и отказаться от НАТО.

Зеленский разочарован тем, что Трамп согласился на некоторые из этих уступок, не получив ничего вместо этого: снял заявку Украины на вступление в НАТО и даже предположил, что вернет Россию обратно в G7.

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По его словам, подобные решения разрушат единственное реальное наказание Путина – международную изоляцию.

"Это большой компромисс. Представьте себе увольнение Гитлера из политической изоляции", – подчеркнул президент.

Что произошло с поясом Усика

Зеленский привез с собой на встречу с Трампом чемпионский пояс Александра Усика.

Однако после эмоционального разговора президент, вероятно, просто забыл сувенир в зале для переговоров.

"Я не знаю", – ответил Зеленский на вопрос журналиста, передал ли он пояс Трампу. "Возможно, он все еще там".

В Time сообщили, что позже в тот же день сотрудник Белого дома обнаружил пояс на столике у дивана, где сидели участники встречи.

Трофей был доставлен в частную столовую Трампа, где он теперь хранится среди других сувениров.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, когда начнется перемирие.

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