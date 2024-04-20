Появилась информация о втором полицейском, раненном во время нападения в Винницкой области

Жизни второго раненого правоохранителя в Винницкой области уже ничего не угрожает.

Ночью 20 апреля двое злоумышленников в Винницкой области убили 20-летнего полицейского Максима Зарецкого. Вторым пострадавшим правоохранителем оказался капитан Максим Шарапанский.

Об этом сообщает издание "Суспильне Винница".

По предварительным данным, жизни раненого уже ничего не угрожает.

Отметим, что Национальная полиция раскрыла личность полицейского, погибшего в Винницкой области во время нападения неизвестных мужчин. Это 20-летний Максим Зарецкий.

"Без единственного сына остались родители мужчины. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Навсегда в небесном строю…" — говорится в сообщении полиции.

Убийство полицейского в Винницкой области

В Гайсинском районе, Винницкой области, неизвестные расстреляли полицейских – один погиб. Еще один получил ранение. Инцидент произошел около 2 часов ночи, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов.

В пределах Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Правоохранители отмечают, что благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, предположительно причастных к совершению преступления.

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