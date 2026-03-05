Появилась новая "Пташка": украинский дрон на оптоволокне бьет на рекордное расстояние

Дрон "Птичка" / © Міністерство оборони

На вооружении Вооруженных сил Украины появился новый дрон на оптоволокне «Пташка», который может ударить на рекордные 50 километров вглубь обороны оккупантов.

Об этом сообщилив Минобороны.

«Это самый высокий показатель среди всех допущенных к использованию в ВСУ беспилотников на оптоволокне», — отметили в украинском оборонном ведомстве.

Новый беспилотник изготовлен украинским производителем.

В Минобороны отметили, что «Пташка» уже выполняет задачи, при этом дрон способен поражать врага днем и ночью, при различных погодных условиях и даже при наличии сильного порывистого ветра.

Ранее сообщалось, что украинская компания Fire Point, которая является производителем ракеты «Фламинго», провела успешное испытание баллистической ракеты FP-7.

Ее заявленная дальность — 200 км, скорость — 1500 м/с, а боевая часть весит 150 кг. Круговое вероятное отклонение от цели составляет около 14 метров.

Напомним, параллельно Fire Point работает над еще одной моделью баллистической ракеты FP-9, которая имеет боевую часть 800-850 кг и дальность полета 800-850 км. Тестовые испытания баллистики, которая способна ударить по Москве и Петербургу, тоже должны были состояться в феврале этого года.