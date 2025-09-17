Появилась пометка: в Минобороны сообщили об изменениях для военнообязанных

Изменения в Резерв+

В приложении для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+» появилась отметка «Требует прохождения БОВП».

В Минобороны дали объяснения и рассказали, что значит эта пометка.

Новая отметка ВУС-999 в «Резерв+» — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, не проходившим военную службу или учебные сборы.

Такая норма определена в приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». И она позволяет государству оценить количество военнообязанных, которым необходимо в случае призыва на военную службу во время мобилизации на особый период пройти курс базовой общевойсковой подготовки.

Что делать дальше

Как отметили в Минобороны, специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.

Следовательно, такие сведения необходимы только для информации о количестве лиц, которые нуждаются в прохождении БОВП в случае призыва на военную службу во время мобилизации на особый период. Она не требует дополнительных действий от пользователя.

Напомним, накануне приложение «Резерв+» временно прекратило работу.

Ранее юрист Тарас Боровский рассказал, что в Украине скоро повестки будут посылать через приложение для военнообязанных «Резерв+».