Украина
434
1 мин

Появилась пометка: в Минобороны сообщили об изменениях для военнообязанных

В приложении «Резерв+» в электронном военно-учетном документе у некоторых пользователей появилась отметка «ВУС-999. Нуждается в прохождении базовой общевойсковой подготовки».

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Появилась пометка: в Минобороны сообщили об изменениях для военнообязанных

Изменения в Резерв+

В приложении для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+» появилась отметка «Требует прохождения БОВП».

В Минобороны дали объяснения и рассказали, что значит эта пометка.

Новая отметка ВУС-999 в «Резерв+» — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, не проходившим военную службу или учебные сборы.

Такая норма определена в приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». И она позволяет государству оценить количество военнообязанных, которым необходимо в случае призыва на военную службу во время мобилизации на особый период пройти курс базовой общевойсковой подготовки.

Что делать дальше

Как отметили в Минобороны, специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.

Следовательно, такие сведения необходимы только для информации о количестве лиц, которые нуждаются в прохождении БОВП в случае призыва на военную службу во время мобилизации на особый период. Она не требует дополнительных действий от пользователя.

Напомним, накануне приложение «Резерв+» временно прекратило работу.

Ранее юрист Тарас Боровский рассказал, что в Украине скоро повестки будут посылать через приложение для военнообязанных «Резерв+».

