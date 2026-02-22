ТСН в социальных сетях

Появилась первая реакция Зеленского на теракт во Львове: задержана не одна подозреваемая

Несколько человек, подозреваемых в организации теракта во Львове, задержаны.

Появилась первая реакция Зеленского на теракт во Львове: задержана не одна подозреваемая

© Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал теракт во Львове. Задержаны несколько человек, подозреваемых в организации преступления.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Как отметил лидер государства, о деталях расследования теракта во Львове доложил глава МВД Игорь Клименко.

«Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут установлены все факты», — отметил Зеленский.

По словам украинского председателя, скоро будет больше информации от правоохранителей.

Сам Клименко отмечал, что теракт во Львове, вероятно, исполнен по заказу РФ.

«Есть все основания полагать, что преступление исполнено по заказу россии. Не в первый раз враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей. И использует при этом завербованных наших граждан», — подчеркнул министр внутренних дел.

Напомним, во Львове 22 февраля прогремели два взрыва. Это теракт, есть пострадавшие и погибшие.

В частности, из-за теракта погибла 23-летняя полицейская.

По состоянию на 12.00 в больницах Львова находились 20 человек. Им оказывается помощь. Часть в критическом состоянии, еще три человека — в очень тяжелом.

