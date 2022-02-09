Появилась реакция посольства Украины в Словакии по поводу инцидента с украинским флагом: требуем извинений

Появилась реакция посольства Украины в Словакии по поводу инцидента с украинским флагом: требуем извинений

В посольстве подчеркнули, что Словакия подтвердила свою поддержку Украины.

В парламенте Словакии 8 февраля во время заседания депутаты от ультраправой и пророссийской партий Андрей Медвецки и Петер Крупа облили водой украинский флаг. В посольстве Украины в Братиславе уже отреагировали: такое поведение депутатов осудили и требуют извинений.

Об этом прессслужба посольства написала в Twitter.

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"Сегодня в Киеве Иван Корчок (глава МИД Словакии — Ред.) подтвердил твердую неизменную позицию Словакии в поддержке Украины! Есть поддержка и в Национальном совете Словакии! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы, Андрея Медвецки не может ее поколебать! Осуждаем и требуем извинений!" – говорится в сообщении.

Напомним, в свою очередь, представители провластной словацкой партии "Свобода и Солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины. В ответ депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать украинское знамя, а затем и депутатов, которые его держали.

Оппозиционерам помогли двое их однопартийцев – Марек Котлеба и Станислав Мизик, которые сорвали украинский флаг, а затем и защитную маску из Мирослава Жияка.

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