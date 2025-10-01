- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 621
- Время на прочтение
- 1 мин
Появилась статистика по мобилизации - нардеп Вениславский
Вениславский объяснил, как работают мобилизационные процессы и рекрутинг в стране.
В Украине ежемесячно на военную службу прибывают примерно 30 тысяч граждан.
Об этом отметил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Media Center Ukraine.
Нардеп подчеркнул, что сейчас в Верховной Раде нет новых законодательных предложений или запросов от сектора безопасности и обороны, Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ или Министерства обороны по совершенствованию вопросов мобилизации. «То есть мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательную основу обеспечили», — отметил он.
Относительно темпов мобилизации Вениславский посоветовал обращаться непосредственно в ВСУ, Генеральный штаб и Министерство обороны. «По моей информации, которая есть и в Комитете, которая, по большому счету, обнародуется президентом, мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу», — пояснил он.
Нардеп добавил, что резких изменений в количестве мобилизованных или других аспектах нет. «Все идет планомерно, как предусмотрено соответствующими законодательствами о введении военного положения и общей мобилизации», — подытожил Вениславский.
Напомним, ранее мы писали о том, в Украине запускают новую цифровую систему учета военных «Импульс».