Появилась статистика по мобилизации - нардеп Вениславский

ВСУ / © СБУ

Реклама

В Украине ежемесячно на военную службу прибывают примерно 30 тысяч граждан.

Об этом отметил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Media Center Ukraine.

Нардеп подчеркнул, что сейчас в Верховной Раде нет новых законодательных предложений или запросов от сектора безопасности и обороны, Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ или Министерства обороны по совершенствованию вопросов мобилизации. «То есть мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательную основу обеспечили», — отметил он.

Реклама

Относительно темпов мобилизации Вениславский посоветовал обращаться непосредственно в ВСУ, Генеральный штаб и Министерство обороны. «По моей информации, которая есть и в Комитете, которая, по большому счету, обнародуется президентом, мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу», — пояснил он.

Нардеп добавил, что резких изменений в количестве мобилизованных или других аспектах нет. «Все идет планомерно, как предусмотрено соответствующими законодательствами о введении военного положения и общей мобилизации», — подытожил Вениславский.

Напомним, ранее мы писали о том, в Украине запускают новую цифровую систему учета военных «Импульс».