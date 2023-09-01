"Появилась у нас молоденькая девочка": в Киеве разразился языковой скандал с учительницей

К сожалению, некоторые украинцы во время полномасштабного вторжения агрессора так и не поняли важность общения на государственном языке.

Так, в Киеве разразился очередной языковой скандал с участием учительницы. Она говорила на русском с детьми, а также призвала их к пониманию того, что в школе два новых преподавателя – мужчина, который женат, и "молоденькая девочка".

Об этом на своей фейсбук-странице написала общественная деятельница, депутат Киевского городского совета Виктория Пташник.

Что известно о скандале

Политик рассказала, что присела выпить кофе возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве, а стала свидетелем возмутительного инцидента. Так, какая-то учительница привела детей (9-й класс) и объясняет им изменения в школе и последующие правила обучения ужасному русскому языку.

"Типа шутит: "учитель у нас новый, сколько лет не знаю, скажу только, что он женат… Появилась у нас молоденькая девочка по… (называет предмет) – 21 год, так что прошу", – рассказала Пташник.

Дети по ее словам посмеялись. Общественный деятель возмущен, потому что Киев является столицей свободного и независимого украинского государства. "И здесь – русский язык при общении с детьми и весь этот треш!", – акцентирует она.

"Если вдруг кто-то из родителей знает эту учительницу, поднимите этот вопрос в вашей школе! Вам же не безразлично, на каком языке общаются с вашими детьми и чему учат!", – призвала Пташник.

Школьники собирались на Экспоцентре, но, очевидно, приехали просто как на экскурсию по классу. Школа точно не частная, считает Пташник, есть ГИА и другие предметы, которые не преподают в частных учебных заведениях. Более класс достаточно большой – около 30 человек.

"Ждала, чтобы поговорить с этой женщиной не при детях, но вынуждена бежать на встречу, а она все "вещает"... Написала пост, потому что была бы благодарна, если бы мой ребенок вдруг оказался в таком трешняке и кто-то меня об этом предупредил", – подытожила политика.

Ранее языковой скандал разгорелся в Харькове. Так, сотрудник пиццерии отказался обслуживать клиентов на украинском.

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