Появились фото Magura V7, который уничтожил российский Су-30 в Черном море

Морские дроны Magura V7

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Общая операция украинских спецслужб привела к успешному уничтожению двух российских самолетов Су-30 в Черном море. Этот удар стал возможным благодаря использованию безэкипажных морских дронов нового поколения — Magura V7.

Об этом пишет Naval News.

Впервые появилось официальное подтверждение их применения и первые фото демонстрирующие обновленную конструкцию и боевые возможности аппарата.

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Несмотря на исходные сообщения об использовании дрона Magura V5, журналисты со ссылкой на собственные источники утверждают, что в операции применили именно Magura V7. Эта модель является более крупным и технологически более продвинутым вариантом V5, широко использовавшимся ранее для тарана вражеских кораблей.

Новый дрон имеет длину около 8 метров, более широкий корпус, измененную форму носовой части, что облегчает работу в зимних условиях и улучшенную навигацию. Он оборудован фиксированными направляющими для запуска ракет — сейчас на фото видны две ракеты типа Sidewinder, аналогичные характеристикам Р-73. Эти ракеты могут поражать воздушные цели на расстоянии до 10 км.

Инженерные решения позволили разместить на корпусе несколько антенн связи и детекторов. Внешний осмотр не свидетельствует о наличии взрывного заряда в носу, однако это — вопрос настроек. Журналисты отмечают, что Magura V7 значительно превосходит не только V5, но и предыдущий экспериментальный Sea Dragon.

Сам факт уничтожения российского боевого самолета с помощью морского дрона уже рассматривается как уникальное явление в военном деле. Впервые в истории морской беспилотник стал оружием против вражеской авиации, и это произошло благодаря украинским разработкам и высокой координации сил обороны.

Напомним, впервые в истории боевой самолет Су-30 был уничтожен украинским морским дроном Magura.

Мы ранее информировали, что российские корабли, зафиксированные утром, большинство которых сейчас находятся в портах, не демонстрируют признаков подготовки к ракетным ударам.