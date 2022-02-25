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Появились фото ракетных обстрелов в Киеве

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Появились фото ракетных обстрелов в Киеве

Оккупанты обстреливают столицу Украины.

В Киеве ПВО ВСУ сбили крылатые ракеты оккупантов.

"По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами украинского ПВО и упал в Дарницком районе возле дома по адресу – ул. Кошица 7а", - сообщил советник МВС Украины Антон Геращенко.

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