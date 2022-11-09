Появились фото с места гибели Стремоусова: пропагандисты назвали виновника ДТП

Пропагандисты назвали вероятным виновником аварии водителя грузовика, подрезавшего авто Стремоусова.
Фото с места ДТП, в котором погиб коллаборант оккупантов в Херсонской области Кирилл Стремоусов, опубликовали в Сети.
По данным российских средств массовой пропаганды, виновником аварии со Стремоусовым, вероятно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр.
Сообщается, что водитель коллаборанта россиян не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. Все произошло на большой скорости, когда автомобиль со Стремоусовым следовал из Херсона в направлении Мелитополя.
Российские пропагандисты также сообщили, что внедорожник Стремоусова сильно поврежден в результате ДТП. Бронекапсулу авто оторвало от шасси.
О гибели Стремоусова в ДТП вечером 9 ноября первым сообщили российские пропагандисты. Позже о гибели своего "заместителя" заявил гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо.
Отметим, что первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский предположил, что информация о гибели Стремоусова может являться инсценировкой.
Все, что известно о ДТП со Стремоусовым, читайте в материале ТСН.ua.
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