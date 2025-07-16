Появились фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit

Дроны-перехватчики ODIN Win_Hit

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Команда украинского miltech-проекта ODIN разработала и испытала эффективное решение по уничтожению дронов типа «Шахед» с помощью высокоскоростного дрона-перехватчика ODIN Win_Hit собственной разработки.

Об этом сообщили в телеграм-канале ODIN.

В проекте ODIN отметили, что на сегодня построение в Украине эффективной программы противодействия вражеским ударным беспилотникам должно базироваться на применении эффективных инженерных решений с использованием специализированных дронов-перехватчиков.

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«Командой miltech проекта ODIN разработано и сейчас уже испытано эффективное решение по уничтожению в воздухе вражеских ударных БпЛА типа Shaheed-136 с использованием высокоскоростного FPV дрона-перехватчика ODIN Win_Hit собственной разработки», — говорится в заявлении.

Характеристики дрона-перехватчика ODIN Win_Hit

Скорость: крейсерская — 200-220 км/ч, атакующая — 280-300 км/ч.

Продолжительность миссии полета — 7-10 мин.

Диапазон высот для эффективного поражения — от 100 до 5000 м.

Способы запуска дрона: ручная платформа, наземный пусковой комплекс, воздушная платформа-носитель.

Дроны-перехватчики ODIN Win_Hit

Ударная группа Night ODIN Crew уже успешно уничтожала российские дроны «Шахед» и «Гербера» в небе над центральной частью Украины.

В то же время команда miltech проекта ODIN совместно с рядом подразделений Сил обороны Украины проводит интенсивные испытания разработанного решения, чтобы доработать его в реальных боевых условиях и в дальнейшем интегрировать в комплексную программу подразделений по сбиванию вражеских дронов.

Кроме того, завершается изготовление первой партии из 100 дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit. Вскоре их передадут в верифицированные подразделения.

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Напомним, накануне глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов сообщил, что в Украине уже законтрактованы десятки тысяч дронов-перехватчиков для борьбы с беспилотниками типа «Шахед».

Как рассказывал ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров, дроны-перехватчики — самое эффективное решение для противодействия российским массированным БпЛА-атакам. Производство таких дронов масштабируется, и это делает не одна компания.