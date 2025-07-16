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- Украина
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Появились фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit
Команда ODIN не только создала дрон-перехватчик Win_Hit, но и уже успешно применяла его для уничтожения «Шахедов» и «Гербер» в небе над Украиной.
Команда украинского miltech-проекта ODIN разработала и испытала эффективное решение по уничтожению дронов типа «Шахед» с помощью высокоскоростного дрона-перехватчика ODIN Win_Hit собственной разработки.
Об этом сообщили в телеграм-канале ODIN.
В проекте ODIN отметили, что на сегодня построение в Украине эффективной программы противодействия вражеским ударным беспилотникам должно базироваться на применении эффективных инженерных решений с использованием специализированных дронов-перехватчиков.
«Командой miltech проекта ODIN разработано и сейчас уже испытано эффективное решение по уничтожению в воздухе вражеских ударных БпЛА типа Shaheed-136 с использованием высокоскоростного FPV дрона-перехватчика ODIN Win_Hit собственной разработки», — говорится в заявлении.
Характеристики дрона-перехватчика ODIN Win_Hit
Скорость: крейсерская — 200-220 км/ч, атакующая — 280-300 км/ч.
Продолжительность миссии полета — 7-10 мин.
Диапазон высот для эффективного поражения — от 100 до 5000 м.
Способы запуска дрона: ручная платформа, наземный пусковой комплекс, воздушная платформа-носитель.
Ударная группа Night ODIN Crew уже успешно уничтожала российские дроны «Шахед» и «Гербера» в небе над центральной частью Украины.
В то же время команда miltech проекта ODIN совместно с рядом подразделений Сил обороны Украины проводит интенсивные испытания разработанного решения, чтобы доработать его в реальных боевых условиях и в дальнейшем интегрировать в комплексную программу подразделений по сбиванию вражеских дронов.
Кроме того, завершается изготовление первой партии из 100 дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit. Вскоре их передадут в верифицированные подразделения.
Напомним, накануне глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов сообщил, что в Украине уже законтрактованы десятки тысяч дронов-перехватчиков для борьбы с беспилотниками типа «Шахед».
Как рассказывал ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров, дроны-перехватчики — самое эффективное решение для противодействия российским массированным БпЛА-атакам. Производство таких дронов масштабируется, и это делает не одна компания.