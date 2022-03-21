На фотографиях — ликвидированные РСЗО БМ-21 "Град", грузовики обеспечения "Урал" и КШМ на базе МТ-ЛБ.

Появились фото уничтоженной артиллерийской позиции врага в Киевской области.

На фотографиях — ликвидированные РСЗО БМ-21 "Град", грузовики обеспечения "Урал" и КШМ на базе МТ-ЛБ.

Соответствующие фото обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.

"Уничтожена артиллерийская позиция (РСЗО БМ-21 "Град", грузовики обеспечения "Урал" и КШМ на базе МТ-ЛБ) оккупантов в Киевской области. 20 марта 2022 года", — говорится в сообщении под фото.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч оккупантов. Если посчитать, конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине погибает один российский солдат.

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