Появились новые подробности о смерти детей-сирот в Доме ребенка во Львове

Ребенок / © Pixabay

Во Львове расследуют гибель двух детей-сирот в доме паллиативной помощи. Львовская ОГА сообщила, что заведение придерживалось законодательства.

Об этом во время брифинга рассказали глава отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Львовской областной прокуратуры Юрий Матлах и директор департамента здравоохранения ЛОВА Наталья Литвинская, сообщает Hromadske.

Речь идет о коммунальном Центре здоровья и реабилитации детей Львовского облсовета, где поддержку получают дети без родителей с нарушениями ЦНС и психики.

Представитель полиции сообщил, что обращений относительно смерти детей в милицию не поступало. Директор департамента здравоохранения ЛОВА заверила, что заведение действовало в соответствии с законом.

«По аналогии вашего вопроса получается, что по каждому ребенку, который у нас умирает в больнице, мы должны сообщать в полицию. Нет, не должны. Потому что данное учреждение имеет статус учреждения здравоохранения. И мы, согласно законодательству, если нет признаков насильственной смерти, должны направлять на патанотомическое исследование. А если ребенок имеет признаки насильственной смерти — мы направляем на судебно-медицинскую экспертизу», — рассказала Наталья Литвинская.

Директор ЛОВА Литвинская опровергла слухи о смерти двух здоровых детей. По ее словам девочка имела врожденное заболевание, а мальчик пострадал от тяжелых травм от матери. Дети находились в тяжелом паллиативном состоянии, а патанатомические исследования еще продолжаются и в ближайшее время предоставят окончательные результаты.

Предварительная причина смерти 4-летней девочки — ее основное заболевание, однако точный диагноз не разглашают из-за медицинской тайны. По словам прокуратуры, девочка имела врожденные пороки, а родители от нее отказались, поэтому она получила статус ребенка, лишенного родительской опеки.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове в Доме ребенка №1, который входит в Центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в один день умерло двое детей-сирот четырехлетняя девочка и 11-месячный младенец.