Появились новые участки с TruCAM: где еще теперь патрульные контролируют скорость

Патрульный с прибором TruCAM

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В Украине патрульные с 11 апреля будут работать с TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц населенных пунктов.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

В полиции отметили, что TruCAM применяются преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Сочетание методов измерения позволяет более эффективно контролировать соблюдением скоростного режима на дорогах.

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Места применения определены с учетом состояния аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, которые происходят из-за превышения скорости.

В полиции отметили, что приборы временно не используются в регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, в Донецкой и Луганской областях. В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM применяют на отдельных безопасных участках.

«С учетом военного положения и проведенного анализа аварийности добавлено 25 новых участков; внесены изменения в 10 существующих участков. Всего на дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM. Измерение скорости будет производиться на 338 участках дорог», — говорится в сообщении полиции.

Там также напомнили, что в местах использования TruCAM устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Полицейские автомобили с включенными синими проблесковыми маячками будут стоять на видимом месте.

К слову, недавно правительство внесло изменения в ПДД: теперь мотоциклам и мопедам разрешено ездить полосой для движения маршрутного транспорта.