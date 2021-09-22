Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Появились первые фотографии с места расстрела авто первого помощника Зеленского Сергея Шефира

Появились первые фотографии с места расстрела авто первого помощника Зеленского Сергея Шефира

На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Появились первые фотографии с места расстрела авто первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Как сообщает МВД Украины, это произошло сегодня, 22 сентября, около 10 часов утра недалеко от села Лесники.

Отмечается, что в автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

© PavlovskyNEWS
PavlovskyNEWS

Некоторые СМИ пишут, что в машину вроде бы стреляли автоматной очередью. Водитель Шефира получил три пули, он в реанимации в тяжелом состоянии. Сам Сергей Шефир не пострадал.

©
©
Следующая публикация