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Появилось эпическое видео задержания нардепа, продававшего земли Национальной академии аграрных наук

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Появилось эпическое видео задержания нардепа, продававшего земли Национальной академии аграрных наук

Появилось видео задержания нардепа, продававшего земли Национальной академии аграрных наук / Фото: Служба безопасности Украины

Правоохранители задержали народного депутата прямо во время получения огромной взятки.

Появилось видео задержания очередного нардепа, пойманного на огромной взятке за земли Национальной академии аграрных наук Украины.

Соответствующее видео показали в НАБУ.

Так, Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачили действующего народного депутата Украины на масштабной коррупции. Он за 85 тыс. дол. "продавал" в пользование землю Национальной академии аграрных наук Украины.

На видео видно, что сотрудники НАБУ среагировали мгновенно. Именно в момент задержания обвиняемый, скорее всего, получал взятку, ведь правоохранители зафиксировали под столом подарочный пакет.

Следует отметить, что СБУ не называет имена нардепа и его сообщников. В то же время источники УП утверждают, что речь идет якобы о депутате от "Слуги народа" Анатолии Гунько.

Анатолий Гунько/Фото: Facebook/Анатолий Гунько (https://www.facebook.com/anatoliy.gunko1/) / ©
Анатолий Гунько/Фото: Facebook/Анатолий Гунько (https://www.facebook.com/anatoliy.gunko1/)

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Дата публикации
Просмотры
339
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