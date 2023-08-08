Появилось эпическое видео задержания нардепа, продававшего земли Национальной академии аграрных наук

Появилось видео задержания очередного нардепа, пойманного на огромной взятке за земли Национальной академии аграрных наук Украины.

Соответствующее видео показали в НАБУ.

Так, Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачили действующего народного депутата Украины на масштабной коррупции. Он за 85 тыс. дол. "продавал" в пользование землю Национальной академии аграрных наук Украины.

На видео видно, что сотрудники НАБУ среагировали мгновенно. Именно в момент задержания обвиняемый, скорее всего, получал взятку, ведь правоохранители зафиксировали под столом подарочный пакет.

Следует отметить, что СБУ не называет имена нардепа и его сообщников. В то же время источники УП утверждают, что речь идет якобы о депутате от "Слуги народа" Анатолии Гунько.

Анатолий Гунько/Фото: Facebook/Анатолий Гунько (https://www.facebook.com/anatoliy.gunko1/)

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