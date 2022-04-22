Появилось первое фото с места падения самолета Ан-26 в Запорожской области.

Фото 22 апреля опубликовала Запорожская областная военная администрация.

Напомним, сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН-26, принадлежавший Украине.

Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.

По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы.

Напомним, российские солдаты на оккупированных территориях продолжают совершать военные преступления, похищать людей и ставят под угрозу жизнь пленных. Страдает от действий оккупантов страны-агрессора России Запорожская область, где они захватили некоторые населенные пункты. В частности, известно о похищении мирных жителей и техники.

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