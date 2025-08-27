Появилось постановление о пересечении границы 18-22 летними: кто может выезжать (обновлено)

Пересечение границы / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Кабмин утвердил постановление о пересечении границы 18-22-летними. Так, выезжать смогут мужчины до 21 года включительно.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как следует из постановления, выезд за пределы Украины смогут совершать мужчины в возрасте 18-21 год. Впрочем, 22 летним пересечение границы запрещается.

«Пересекать границу могут лица 18-21 года включительно. С 22 лет уже нельзя уехать», — заметил нардеп.

Постановление Кабмина по выезду 18-22 годовых

Как детализировал нардеп Александр Федиенко, официально постановление о 18-22 годах еще не напечатал Кабмин.

«Алексей просто слив в сеть, технический документ. Который вчера видели много нардепов, но только один это слив. Популизм он таков», — отметил нардеп.

Ждем официальный документ от Кабмина.

Об актуальной ситуации на границе рассказал спикер ГНСУ Демченко

Напомним, 12 августа Владимир Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев — до 22 лет. Как известно, в настоящее время ограничение составляет 18 лет. «Это поможет почувствовать больше свободы, больше уверенности украинским семьям», — пояснил украинский лидер.

Источники в ОПУ заявили, что это решение должно дать возможность выезда из страны для всех мужчин в возрасте до 22 лет без дополнительных ограничений. И речь идет не только о студентах.

Премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что Кабмин уже до конца недели может финализировать постановление о выезде за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.