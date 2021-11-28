Появилось сообщение об увольнении охранников, не сбивших дрон журналистов над Гутой, в УГО отрицают

В Управлении госохраны намерены обратиться в суд "по этому поводу".
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил со ссылкой на источники, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрея Ермак.
В то же время, Управление государственной охраны отрицает эту информацию и заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналиста "Украинской правды" над государственной резиденцией "Синегора" в Гуте.
Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.
"Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил, очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон. Вынуждены снова разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не отразилась на службе наших военнослужащих. Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, по которым осуществляется государственная охрана", - отметили в Управлении госохраны.
В УГО добавили, что намерены обратиться в суд "по этому поводу".
♂️Новый день — новый фейк Михаила Ткача♀️. Недавно журналист интернет-издания "Украинская Правда" Михаил...Опубликовано Управление государственной охраны Украины Воскресенье, 28 ноября 2021 г.
Напомним, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой накануне Пасхи отправились в Карпаты. Зеленский с женой побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков", посетили музей "Гуцульской магии", Владимир и Елена Зеленские много фотографировались со всеми желающими.
Как сообщалось, Владимир Зеленский отпраздновал Новый год в западной резиденции в селе Гута.
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