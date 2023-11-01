Появилось видео, где экс-муж Эмеральд Стипанюк вместе с Ляшко поет в караоке российские песни

В Сети появилось видео, как бывший муж снайперши Евгении Эмеральд, "защитник" Евгений Стипанюк в компании экс-нардепа Олега Ляшко поет в караоке российские песни.

Видео опубликовал телеграмм-канал "Джокер".

На кадрах видно, как Стипанюк и Ляшко находятся в почти пустом помещении, скорее всего, в караоке. Неподалеку от них стоит покрытый стол. Экснардеп и "защитник" поют композицию российского поп-певица "Девчонка-девчоночка".

Когда были сняты кадры и где именно – пока неизвестно.

В Сети опубликовали видео, как экс-мужчина Эмеральд Стипанюк вместе с Ляшком поет в караоке русские песни

Стоит добавить, что в эксклюзивном интервью TSN.ua Эмеральд рассказала, что Стипанюк более шести лет работает охранником бывшего нардрепа, лидера "Радикальной партии" Ляшко. По ее словам, экс-муж все время сидит в Киеве, не на фронте, но получает самую высокую зарплату ВСУ — 100 тысяч боевых.

После огласки в Министерстве обороны признали грандиозный прокол с выплатами военным. Ведомство провело внутренний аудит и выяснило, что более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевых задач.

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