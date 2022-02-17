Появилось видео, как эвакуировали детей и персонал из обстрелянного детсада в Станице Луганской

Появилось видео, как эвакуировали детей и персонал из обстрелянного детсада в Станице Луганской

Спасатели помогли эвакуировать людей в безопасное место в подвальное помещение.

Сегодня, 17 февраля, в Луганской области, в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения, были повреждены коммунальная инфраструктура поселка Станица Луганская, а также детский сад. Оттуда вывели персонал и детей.

Видео эвакуации обнародовали на сайте ГСЧС Украины.

На месте обстрела детского сада в поселке Станица Луганская спасатели помогли эвакуировать людей в безопасное место в подвальное помещение.

Следует отметить, что в результате обстрела поселка Врубовка один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянского городского территориального общества.

Напомним, в четверг, 17 февраля, в 09:04 снаряд российских боевиков попал в здание детского сада. По предварительной информации, при обстреле дети находились в садике. Контузии подверглись две женщины.

В то же время российские СМИ уже начали активно распространять ложную информацию о том, что это якобы украинские военные обстреляли детский сад.

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