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Появилось видео момента "прилета" ракеты в дом в Днепре: жуткие кадры

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
2 мин
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Появилось видео момента "прилета" ракеты в дом в Днепре: жуткие кадры

скриншот с видео, попадание ракеты в дом в Днепре

На кадрах заметно, как ракета попадает в жилой дом, после чего вспыхнул сильный пожар.

В Сети появились кадры попадания российской ракеты в многоэтажное здание в Днепре, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, десятки человек получили ранения и еще судьба 29 человек до сих пор неизвестна.

Соответствующее видео обнародовал Телеграмм-канал "Днепр Оперативный".

На кадрах видно, как в небе над городом летит и попадает в дом ракета, после чего происходит взрыв и загорается пламя. Недалеко от места трагедии ходят люди и проезжают автомобили.

Удар по многоэтажке в Днепре

По состоянию на 17:00 16 января в результате удара ракетой для поражения авианосцев Х-22 погибли 40 человек, трое из них — дети. Спасены – 39, травмы получили 76 человек, среди них – 14 детей. До сих пор разыскиваются 29 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что правоохранителям известно о том, кто отдавал преступный приказ, в результате которого российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Он пообещал найти каждого причастного к очередному акту преступления против мирных граждан.

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Дата публикации
Просмотры
13к
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