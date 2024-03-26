Появилось видео непробиваемой границы с Беларусью, которую строят на Житомирщине

В Житомирской области на границе с Беларусью идет строительство дополнительных оборонных сооружений.

С 2022 года на границе Житомирской области с Беларусью продолжается развитие глубокоэшелонированной системы обороны

Соответствующие кадры с места строительства показал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"В тесном сотрудничестве с военным командованием построены долговременные огневые позиции по армированному железобетону, установлены инженерные заграждения: противотанковые рвы, минные поля, зубы дракона", — отчитался он.

Также продолжается строительство дополнительных фортификационных сооружений для защиты границы Украины.

"Несмотря на переменную погоду, строители не прекращают копать рвы и ходы соединения и устанавливать бетонные сооружения для защиты воинов Вооруженных сил Украины", — добавил Бунечко.

На Житомирщине строят дополнительные укрепления на границе с Беларусью - видео

Напомним, ранее появились снимки с Черниговской области, где также продолжаются масштабные инженерные работы по укреплению государственной границы и сооружению фортификационных сооружений для повышения обороноспособности страны.

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