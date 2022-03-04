Появилось видео ночной борьбы за атомную электростанцию в Энергодаре

Появилось видео ночной борьбы за атомную электростанцию в Энергодаре

Спасатели ликвидировали пожар в административном здании.

Российские оккупационные войска обстреляли атомную электростанцию в Энергодаре.

Видео ночной борьбы за атомную электростанцию в Энергодаре, где спасатели ликвидировали пожар в административном здании, опубликовала пресс-служба ГСЧС.