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Появилось видео первого звонка к маме освобожденной из плена Марьяны Чечелюк

Появилось видео первого звонка к маме освобожденной из плена Марьяны Чечелюк

Марьяна Чечелюк / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал видео, как освобожденная из плена следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк впервые позвонила родным.

Из вражеского плена вернули следователя из Мариуполя Маръяну Чечелюк, которую два года содержали в ужасающих условиях. В Сети появилось видео, как Марьяна впервые позвонила маме после освобождения.

Соответствующим видео поделился полномочный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Судьба 24-летней мариупольчанки, которая была незаконно задержана оккупантами, смущала гражданское общество нашего государства. Два года она была лишена свободы! Теперь Марьяна дома! Она может услышать голос родных, а вскоре — встретиться с ними!" – говорится в сообщении.

На видео Марьяна растрогалась, когда услышала голос мамы. Девушка поблагодарила ее за то, что родные не прилагали усилий и стремились к освобождению следователя.

Появилось видео первого звонка к маме освобожденной из плена Марьяны Чечелюк

Появилось видео первого звонка к маме освобожденной из плена Марьяны Чечелюк

Напомним, во время обмена 31 мая из российского плена вернулась Марьяна Чечелюк — 24-летняя следователь из Мариуполя. Детальнее о том, как она попала в плен и пережила пытки россиян — читайте в материале ТСН.ua.

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