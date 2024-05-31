Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал видео, как освобожденная из плена следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк впервые позвонила родным.

Из вражеского плена вернули следователя из Мариуполя Маръяну Чечелюк, которую два года содержали в ужасающих условиях. В Сети появилось видео, как Марьяна впервые позвонила маме после освобождения.

Соответствующим видео поделился полномочный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Судьба 24-летней мариупольчанки, которая была незаконно задержана оккупантами, смущала гражданское общество нашего государства. Два года она была лишена свободы! Теперь Марьяна дома! Она может услышать голос родных, а вскоре — встретиться с ними!" – говорится в сообщении.

На видео Марьяна растрогалась, когда услышала голос мамы. Девушка поблагодарила ее за то, что родные не прилагали усилий и стремились к освобождению следователя.

Появилось видео первого звонка к маме освобожденной из плена Марьяны Чечелюк

Напомним, во время обмена 31 мая из российского плена вернулась Марьяна Чечелюк — 24-летняя следователь из Мариуполя. Детальнее о том, как она попала в плен и пережила пытки россиян — читайте в материале ТСН.ua.

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