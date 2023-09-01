Появилось видео поражения российских Ил-76 на аэродроме в Пскове

Украинский общественный деятель Сергей Стерненко показал видео момента поражения российских самолетов Ил-76 в Пскове. По российскому аэродрому ударило новое украинское оружие, изготовленное за собранные средства украинцев.
В Сети появилось видео спецоперации в Пскове, во время которой были уничтожены четыре российских военно-транспортных самолета Ил-76.
Соответствующее видео показал украинский общественный деятель Сергей Стерненко.
Он сообщил, что совместно с Главным управлением разведки, в частности, за собранные средства украинцев, были созданы средства поражения, которые уничтожили два самолета Ил-76, серьезно повредили еще 2 и поразили несколько других воздушных судов врага. Общая сумма ущерба, нанесенного агрессору, составляет около 200 миллионов долларов.
"Это украинская разработка. Мы не отчитывались об этой закупке, пока не будем раскрывать, что это были за инструменты и что они умеют, но гарантируем - на так называемой россии будет и дальше взрываться!" - написал общественный деятель и добавил, что война возвращается туда, откуда пришла - к россиянам.
"И мы сделаем все, чтобы уничтожать военный потенциал оккупантов", — подчеркнул Стерненко.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, дальнобойным оружием, которым нанесли удар по территории РФ.
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