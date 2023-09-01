В Сети появилось видео спецоперации в Пскове, во время которой были уничтожены четыре российских военно-транспортных самолета Ил-76.

Соответствующее видео показал украинский общественный деятель Сергей Стерненко.

Он сообщил, что совместно с Главным управлением разведки, в частности, за собранные средства украинцев, были созданы средства поражения, которые уничтожили два самолета Ил-76, серьезно повредили еще 2 и поразили несколько других воздушных судов врага. Общая сумма ущерба, нанесенного агрессору, составляет около 200 миллионов долларов.

Появилось видео поражения российских Ил-76 на аэродроме в Пскове

"Это украинская разработка. Мы не отчитывались об этой закупке, пока не будем раскрывать, что это были за инструменты и что они умеют, но гарантируем - на так называемой россии будет и дальше взрываться!" - написал общественный деятель и добавил, что война возвращается туда, откуда пришла - к россиянам.

"И мы сделаем все, чтобы уничтожать военный потенциал оккупантов", — подчеркнул Стерненко.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, дальнобойным оружием, которым нанесли удар по территории РФ.

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