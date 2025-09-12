Появилось видео последствий ДТП при участии сотрудника НАБУ: водитель грузовика получил тяжелые травмы

ДТП с участием детектива НАБУ / © скриншот с видео

Появилось видео последствий ДТП с участием детектива НАБУ на границе Львовской и Ивано-Франковской областей.

Сотрудники Государственного бюро расследований устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 11 сентября 2025 года, между селами Волчатичи (Ходоровская ТГ Львовской области) и Помонята (Рогатинская ТГ Ивано-Франковской области), передает пресс-служба ГБР.

Предварительно установлено, что около 19:00 произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, который согласно техпаспорту находится в собственности Национального антикоррупционного бюро Украины.

В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где врачи оказывают ему неотложную помощь. Детектив НАБУ получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Продолжаются первоочередные следственные действия: проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства. ДБР обеспечит полную и объективную проверку всех обстоятельств ДТП.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ. Водители обоих автомобилей, которые попали в аварию, находятся в больнице.