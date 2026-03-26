Появилось видео расстрела полицейских в Одессе: новые детали и что известно о состоянии раненых

Стрельба в Одессе / © Полиция Одесской области

В Одессе обычная остановка автомобиля за нарушение правил дорожного движения превратилась в настоящее сражение. Водитель автомобиля ВАЗ, находившийся в розыске из-за уклонения от мобилизации, открыл огонь из автоматического оружия по правоохранителям.

Об этом пишет полиция Одесской области.

Инцидент произошел 25 марта, когда патрульные остановили автомобиль для стандартной проверки. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что вождь не обновил свои военно-учетные данные и официально находится в розыске. Вместо того чтобы подчиниться требованиям закона, мужчина внезапно достал автомат, открыл огонь в сторону патрульных и скрылся.

В результате нападения двое патрульных получили тяжелые огнестрельные ранения. В настоящее время врачи борются за их жизнь, проводя сложные операции. Состояние правоохранителей оценивают как крайне тяжелое.

Осадка недостроя и ликвидация стрелка

Для задержания опасного злоумышленника в городе немедленно была введена специальная полицейская операция. Правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы установить, где скрывается беглец. Его заблокировали в одной из недостроев города.

Задержание мужчины / © Полиция Одесской области

Начальник ГУНП в Одесской области Иван Жук сообщил детали финальной стадии операции:

«Фигурант не шел на контакт с переговорщиком и с третьего этажа здания открыл огонь по бойцам спецподразделения КОРД. В ответ правоохранители применили огнестрельное оружие. Применение силы было вынуждено прекратить угрозу жизни правоохранителей. Злоумышленник погиб во время задержания».

Материалы дела / © Полиция Одесской области

По факту нападения на полицейских начато уголовное производство. В то же время Государственное бюро расследований приступило к собственной проверке по статье 365 УК Украины о правомерности применения оружия правоохранителями во время штурма.

Дата публикации 13:01, 26.03.26

Напомним, 19 марта в Славянске Донецкой области во время проверки документов мужчина открыл огонь по наряду полиции.

В результате стрельбы на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко — старший участковый офицер полиции Краматорского районного управления. После нападения злоумышленник скрылся, а правоохранители начали специальную операцию по его поиску.

В розыск привлекли оперативников уголовного розыска, спецподразделение КОРД и кинологов. Впоследствии подозреваемого — 50-летнего жителя Славянска, ранее уже имевшего судимость, — задержали.

По данным полиции, к моменту преступления он находился в статусе СЗЧ, у него изъяли оружие и другие вещественные доказательства. По факту нападения возбуждены уголовные производства по нескольким статьям, в том числе за убийство работника правоохранительного органа.

Также, 27 января в Черкасской области во время задержания подозреваемый в убийстве открыл огонь по правоохранителям, в результате чего погибли четверо полицейских. Злоумышленника ликвидировали на месте. Глава Нацполиции Иван Выговский выразил соболезнования семьям погибших.