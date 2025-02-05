Появилось видео с места взрыва возле здания ТЦК в Каменец-Подольском

Информация о погибших и раненых уточняется.
5 февраля, около 13:00, в Каменце-Подольском в Хмельницкой области раздался взрыв возле здания местного ТЦК.
Как сообщила спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега корреспонденту ТСН, информация об одном погибшем и четырех раненых нуждается в уточнении.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб мужчина, четыре человека травмированы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине в последние месяцы зафиксировано несколько терактов возле ТЦК. В Павлограде в Днепропетровской области взорвалось неизвестное устройство, ранен один человек. Взрыв произошел также в Ровно, где в результате инцидента в военкомате погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Часть подозреваемых уже задержана.
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