Появилось видео с места взрыва возле здания ТЦК в Каменец-Подольском

5 февраля, около 13:00, в Каменце-Подольском в Хмельницкой области раздался взрыв возле здания местного ТЦК.

Как сообщила спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега корреспонденту ТСН, информация об одном погибшем и четырех раненых нуждается в уточнении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб мужчина, четыре человека травмированы.

Появилось видео с места взрыва возле здания ТЦК в Каменце-Подольском

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине в последние месяцы зафиксировано несколько терактов возле ТЦК. В Павлограде в Днепропетровской области взорвалось неизвестное устройство, ранен один человек. Взрыв произошел также в Ровно, где в результате инцидента в военкомате погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Часть подозреваемых уже задержана.

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