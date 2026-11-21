- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 797
- Время на прочтение
- 2 мин
Появилось видео сбивание российской ракеты "Филин": впечатляющие кадры
Воздушную цель, двигавшуюся на сверхнизкой высоте с высокой скоростью, удалось поразить с помощью автоматизированного комплекса.
В Черниговской области мобильная огневая группа 105-го пограничного отряда имени князя Владимира уничтожила новую российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин» и обнародовала видео ее перехвата.
По информации Госпогранслужбы, воздушную цель удалось сбить с помощью современного автоматизированного комплекса.
Как рассказал боец с позывным «Нага», вражеская ракета летела на сверхнизкой высоте и с очень большой скоростью.
«После захвата целой системы дала разрешение на огонь. На мониторе было видно, как после попадания ракета задымела, пролетела еще короткое расстояние, после чего раздался взрыв», — говорится в сообщении.
Что известно о ракете «Филин»
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, «Филин» — это бюджетная малогабаритная крылатая ракета класса «земля — земля», которую Россия начала применять против Украины с конца лета 2026 года.
Длина ракеты составляет около 3,5 метра, размах крыльев — 3 метра. Ее фюзеляж изготовлен из композитных материалов (угле- и стеклопластика), а отдельные элементы напечатаны на 3D-принтере для удешевления производства.
Заявленная дальность полета достигает 1200 км, максимальная скорость — до 800 км/ч. Ракета способна двигаться на сверхнизких высотах (максимальная высота полета — до 6 км), что затрудняет ее обнаружение средствами ПВО.
Оснащается боевой частью весом 50 или 100 кг и запускается из наземной установки с помощью порохового ускорителя.
Напомним, военные эксперты предупреждали о появлении ракет такого типа на вооружении противника. И главная опасность заключается в том, что малые крылатые ракеты могут быть бюджетными, а это означает, что противник сможет очень быстро увеличить их количество и применять во время массированных атак. Именно это представляет для нас наибольшую опасность.