Появилось жуткое видео смертельной аварии на Волыни, в котором погибла молодая мама троих детей

Появилось жуткое видео смертельной аварии на Волыни, в котором погибла молодая мама троих детей

В ДТП погиб и водитель авто.

Во Владимире-Волынском Волынской области водитель Mercedes насмерть сбил 28-летнюю женщину, маму трех малолетних детей. Момент трагической аварии попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который двигался навстречу машины, попавшей в жуткое ДТП.

Ролик опубликовало издание "Волынь Post" на своей странице в YouTube. Просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет и людям с чувствительной нервной системой.

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БУГ

Напомним, смертельное ДТП произошло в субботу, 16 октября. Водитель Mercedes не справился с управлением, совершил наезд на женщину , а сам вылетел из авто и погиб на месте. Пострадавшую женщину пытались спасти медики, впрочем, она умерла в больнице . У нее осталось трое детей: сыновья в возрасте 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года.

В автомобиле также был 13-летний пассажир, по данным местных СМИ, сын водителя. Известно, что он получил только телесные повреждения.

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