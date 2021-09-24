Появился аппетит и страница в Instagram: как чувствует себя мальчик, которому впервые в Украине пересадили сердце

Появился аппетит и страница в Instagram: как чувствует себя мальчик, которому впервые в Украине пересадили сердце

Парень находится под наблюдением медиков в окружении родных и близких.

Мальчик, которому впервые в Украине пересадили сердце, уже поднялся на ноги. У него появился аппетит и даже страница в социальной сети, на которую активно подписываются пользователи.

Об этом на своей странице в Facebook написала член Всеукраинской платформы донорства Ирина Заславец.

"Это Макс. И он — герой. В его груди уже вторые сутки бьется донорское сердце. Макс первым среди детей получил его в Украину. Сегодня он поднялся на ноги. Говорит, полет нормальный. С мечтаний пока — скорее вернуться домой", — рассказала Ирина Заславец.

Она также добавила, что у Максима уже есть аппетит. Хотя до этого момента мальчик отказывался от еды. Кроме того, у него появилась страница в соцсети. Там он пишет о своем самочувствии и выставляет новые фотографии. Пока что — из больницы.

"Второй день с новым сердцем. Чувствую себя гораздо лучше", — сообщил пользователям Максим.

Напомним, что во Львове медики впервые в Украине осуществили операцию трансплантации сердца 13-летнему мальчику. Кроме того, была проведена операция пересадки легких 56-летнему львовянину.

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