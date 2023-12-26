Появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете: кто имеет право на отсрочку

Предложенный Кабинетом министров законопроект предлагает внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе.

В тексте законопроекта об усовершенствовании мобилизации и военного учета, который в Верховную Раду был внесен Правительством, речь идет об изменении призывного возраста и уточнении в отношении лиц, имеющих право на отсрочку.

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Об этом говорится в тексте законопроекта.

Законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" предлагает изменить призывной возраст с 27 до 25 лет.

В пояснительной записке законопроекта указывается, что право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют лица с инвалидностью I или II группы или временно непригодные лица.

лица, жена (супруг) которых из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью не более домашнего ухода продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

беременная женщина.

Также право на отсрочку получают действующие народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Кроме того, законопроект предлагает освободить от призыва на военную службу следующие категории граждан:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее по одной специальности (профессии), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формой получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Отмечается, что не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции.

Законопроект устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Также не подлежат призыву военнообязанные, которые проходили военную службу и были уволены в запас в связи с освобождением из плена. Эти категории могут быть призваны на военную службу по их согласию.

В тексте законопроекта предлагается, что под призыв в течение шести месяцев не подлежат военнообязанные из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения.

Также согласно документу право на отсрочку от призыва будут иметь государственные служащие, работники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

В законопроекте предлагается предоставлять возможность военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней.

Также документ предлагает привлекать органы местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях по мобилизации, в частности, во время оповещения и прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности во время мобилизации, в сборные пункты и воинские части.

В документе также уточняются обязанности граждан Украины по мобилизационной подготовке и мобилизации.

В частности, согласно законопроекту граждане обязаны проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решению военно-врачебной комиссии, становиться на военный учет по месту нахождения в случае переезда во время проведения мобилизации, являться в территориальные центры комплектования и социальную поддержку и воинских частей после объявления мобилизации, иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявляемую по требованию по закону.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал, решит ли мобилизация еще полмиллиона человек проблему ротации.

Кроме того, мы ранее информировали, что народный депутат рассказал о процедуре вручения повесток военнообязанным.

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