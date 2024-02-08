Появится ли в "Дії" военный билет: Федоров ответил

По его словам, вопрос введения электронного военного билета все еще прорабатывается.

В Украине Министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы ввести электронный военный билет в приложение "Дія". Однако самого военного билета в приложении, вероятно, не будет.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, пишет Forbes.

“Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в Дії. Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности”, – подчеркнул Михаил Федоров.

По его словам, вопрос введения электронного военного билета все еще прорабатывается.

Новый порядок взятия на военный учет 30 декабря утвердил Кабмин. Он уже вступил в силу. Согласно ему, вставать на военный учет необходимо с 16 лет. Сделать это можно будет в военкомате или через электронный кабинет.

Напомним, что вскоре у Украины появится возможность жениться без физического присутствия. "Онлайнбрак" будет доступен в "Дії".