Появится ли в поездах обещанный бесплатный интернет: В "Укрзализныце" ответили

Первоначально локальная сеть будет развернута в 16 поездах "Интерсити+".

В "Укрзализныце " продолжается этап введения интернета от Starlink в украинских поездах.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в комментарии УНИАН.

Там рассказали, что на сегодняшний день "Укрзализныця" уже вплотную приблизилась к реализации обещанного интернета в поездах. Проект будет реализовываться в несколько этапов.

"Сначала локальная сеть будет развернута в 16 поездах "Интерсити+", затем она будет подключена к интернету сети Starlink и LTE", — говорится в сообщении.

Между тем, напомним, что "Укрзализныця" в сентябре меняет маршрут курсирования ряда поездов в определенные даты.

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