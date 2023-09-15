Появится ли в поездах обещанный бесплатный интернет: В "Укрзализныце" ответили

Первоначально локальная сеть будет развернута в 16 поездах "Интерсити+".
В "Укрзализныце " продолжается этап введения интернета от Starlink в украинских поездах.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в комментарии УНИАН.
Там рассказали, что на сегодняшний день "Укрзализныця" уже вплотную приблизилась к реализации обещанного интернета в поездах. Проект будет реализовываться в несколько этапов.
"Сначала локальная сеть будет развернута в 16 поездах "Интерсити+", затем она будет подключена к интернету сети Starlink и LTE", — говорится в сообщении.
Между тем, напомним, что "Укрзализныця" в сентябре меняет маршрут курсирования ряда поездов в определенные даты.
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