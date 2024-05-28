Появятся ли в "Резерв+" электронные повестки: в Минобороны сделали четкое заявление

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко для введения электронных повесток пока нет законодательного решения.

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, планируют ли присылать повестки через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом она заявила во вторник, 28 мая, в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Пока работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются", — заверила чиновница.

Замминистра добавила, что в Минобороны пока даже не планируют внедрять отправку электронных повесток с помощью "Резерв+".

Напомним, в Минобороны объяснили недостатки приложения "Резерв+" и дали ответ на популярные вопросы. Как поясняют в пресс-службе Министерства обороны, огромное количество неточностей и устаревших данных в реестре связано с человеческим фактором и нерегулярным обновлением данных граждан.

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