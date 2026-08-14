Пограничники обустраивают так называемую «килзону» с противотанковыми рвами / © Associated Press

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Беларусь продолжает усиливать военное присутствие у украинской границы и разворачивает новую десантно-штурмовую бригаду. Однако сейчас это не создает непосредственную угрозу для Украины.

Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Он напомнил, что Минск еще с 2022 года регулярно заявляет о якобы угрозе со стороны Украины и использует это как обоснование для усиления своих военных возможностей на южном направлении.

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«Фактически, не стоит сейчас ожидать, что это какая-то сила, которая может создать угрозу нашей стране», — отметил он.

В ГПСУ отмечают: речь идет скорее о мониторинге потенциальной угрозы, а не о признаках подготовки непосредственного наступления.

Угроза из Беларуси — что известно

Информация о вероятном наступлении с территории Беларуси появляется не в первый раз. О рисках говорят на самом высоком уровне. Еще в начале апреля Владимир Зеленский поручил ужесточить оборону на северном направлении. Об угрозе нового вторжения предупреждала и украинская разведка.

Аналогичную оценку придерживаются и в Госпогранслужбе, где белорусское направление называют одним из потенциально опасных для Украины.

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25 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь завершает строительство дорожной инфраструктуры и объектов для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов вдоль границы с Украиной.

Ряд экспертов считает, что разговоры о возможном наступлении со стороны Беларуси могут стать попыткой заставить Украину распылять силы. Ведь украинским военным приходится контролировать не только более 1200 километров активной линии фронта, но и более тысячи километров границы с Беларусью. Даже без реальной подготовки к вторжению концентрация войск вблизи границы или демонстрация такой угрозы заставляет Генштаб содержать дополнительные подразделения и технику.

Прямое участие белорусской армии в войне против Украины может иметь серьезные политические и экономические последствия для Минска, говорят аналитики. В последнее время Белоруссия начала постепенно выходить из международной изоляции, а сам Александр Лукашенко, по мнению экспертов, заинтересован в сохранении внутренней стабильности и вопросе о будущем транзите власти. Поэтому новая эскалация может перечеркнуть его нынешние политические и экономические расчеты.

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