Пойдет ли Лукашенко в наступление: генерал СБУ назвал три причины новых учений у границ Украины

В Беларуси уже в который раз развернули военные учения у границ Польши и Украины. Сообщается, что мероприятия продлятся с 19 по 25 марта.

Есть ли угроза Украине на этот раз, рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Новые масштабные учения армии Беларуси на западном направлении генерал советует рассматривать без паники, но и без наивности.

«Любая активность белорусских войск сегодня — это не только вопрос Минска. Это вопрос военной интеграции Беларуси в российскую военную систему», — объяснил он.

По словам Ягуна, формально идет речь о проверке боеготовности. Реально эти учения преследуют цель трех вещей.

Первое

Демонстрация контроля Лукашенко над силовым блоком. Для режима это вопрос выживания. Армия для Лукашенко не инструмент войны, а инструмент стабильности режима, замечает Ягун.

Второе

Создание постоянного напряжения на границах НАТО. Польша и страны Балтии вынуждены реагировать даже на плановые маневры, потому что после начала вторжения 2022 года любые учения на постсоветском пространстве воспринимается как угроза.

Третье

«Классический российский военный эффект оттягивания ресурсов. Сам факт активности на белорусском направлении заставляет Украину держать силы, которые могли бы работать на восточном фронте. Это старая советская стратегия растяжения противника по периметру», — объяснил генерал.

Есть ли признаки, что враг нападет с территории Беларуси

По информации Ягуна, на сегодняшний день нет признаков формирования ударной группировки, способной к масштабному наступлению с территории Беларуси.

Так что на самом деле задумал враг

«Вместо этого более реалистичными выглядят другие риски: провокации на границе, информационные операции, демонстрационные перемещения войск, обучение диверсионным действиям, совместные российско-белорусские сценарии гибридного давления», — считает Ягун.

Он подчеркнул, что после 2022 года северное направление больше никогда не будет для Украины «второстепенным». Там создана система инженерных укреплений, постоянный разведывательный контроль и группировка прикрытия.

По мнению генерала, наибольший стратегический риск заключается не в самой белорусской армии, ограниченной в боеспособности и мотивации к войне против Украины, а в возможности использования территории Беларуси Россией как военного пространства — для ракет, авиации, учебных центров или демонстрационного давления.

