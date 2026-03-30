Пойдет ли Зеленский на второй президентский срок: первая леди ответила

Елена Зеленская о втором президентском сроке / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала возможность повторного баллотирования Владимира Зеленского на пост президента. По ее словам, это решение остается исключительно за главой государства, однако путь президентства чрезвычайно сложный и изнурительный для всей семьи.

Об этом говорилось в интервью Зеленской для Fox News.

В ответ на вопрос, хотела бы она, чтобы ее муж снова баллотировался, Зеленская отметила, что ее позиция существенно не изменилась с предыдущих выборов.

«Я не думаю, что что-то изменилось с прошлого. Мы все понимаем, какие испытания и ожидания перед президентом и от президента, и его семьи», — сказала она.

Первая леди подчеркнула, что не влияет на политические решения мужа, но уже имеет опыт жизни в статусе супруги президента.

«Я не могу влиять на его решение или баллотироваться второй раз. Я уже знаю, как это жить, когда ты жена президента. Меня это не так пугает, как тогда, когда он баллотировался», — добавила она.

«Мы оба устали»: Елена Зеленская о возможном переизбрании президента

В то же время Зеленская признала, что этот путь непростой и утомительный для обоих.

«Хочу ли я этого еще раз? Это очень сложный путь, очень изнурительный. Мы оба устали», — отметила она.

По ее словам, окончательное решение будет зависеть от того, сочтет ли Владимир Зеленский необходимым продолжить работу для завершения начатых процессов.

«Однако есть обязательства, и если он решит, что должен остаться, чтобы закончить начатые процессы — это будет его решение», — подытожила первая леди.

