"Пойди, с*ка, и умри за три недели": комбат К-2 откровенно озвучил, что не так с мобилизацией

Кирилл Верес назвал "модой" и "трендом" заявления о сохранении жизни личного состава. В этом контексте комбат подчеркнул, что "делать и пи*деть – это немного разные вещи".

Командир батальона К-2 54-й ОМБр Кирилл Верес жестко расскритиковал нынешнюю ситуацию с мобилизацией в Украине и военной службой. Он подчеркнул, что люди готовы идти убивать, но не умирать.

Об этом комбат рассказал в интервью "24 каналу".

Верес ответил на вопрос ведущей, что думает о мобилизации в Украине, и что пошло не так.

"Скажу прямо всем – у нас под контрактом внизу написано, бл*ть, невидимым шрифтом: "Пойди, с*ка, и умри, бл*ть, за три недели". Люди согласны идти убивать. Люди не согласны идти умирать. Если сидит парень, который себе думает "пойду на войну", выживу — это одно. Люди идут в бой и они строят планы через два дня. Это значит, они не собираются умирать", — рассказал комбат К-2.

"Если ты идешь в армию и должен умереть через час, ну тогда, блин, я понимаю людей, которые не сильно так хотят идти. Вот что мне им сказать – ребята, идите умрите? Ну не могу я такого сказать. У меня нет такого человеческого права. Каждый человек имеет право на жизнь, правильно? Это мое видение", – добавил Верес.

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Он также высказался о заявлениях относительно важности сохранения жизней личного состава украинской армии, которые часто делает военно-политическое командование:

"У нас сейчас сохранение личной жизни – это модно, это тренд. Только между, бл*ть, делать и пи*деть – это немного разные вещи".

К слову, Верес также заявил, что гражданские должны "снять розовые очки" и по-другому относиться к войне, в том числе приобретать необходимые для боя навыки и готовиться к тому, что когда-нибудь придется приобщиться к борьбе с врагом.

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