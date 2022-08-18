"Пойдут большими силами и устроят показательную казнь": российские оккупанты ожидают массированного наступления ВСУ на День независимости (перехват)

Российские оккупанты со страхом ожидают Дня Независимости Украины.
Все потому, что ВСУ пойдут большим наступлением на их позиции по случаю праздника.
Такое предположение высказал российский оккупант в разговоре со своей матерью. Разговоры перехватило ГУР Минобороны.
Российский военный рассказывает своей матери о планах ВСУ по контрнаступлению.
"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить", – рассказывает оккупант.
Его мать успокаивает, что их такого не допустят и "что-нибудь придумают".
Сам оккупант говорит, что нужно расстрелять их комбрига, потому что тот уже "третий срок" держит их на позициях и не проводит ротацию.
Напомним, что утром 18 августа нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу. По состоянию на утро два человека погибли, 18 получили ранения, в том числе два ребенка.
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