"Пойдут большими силами и устроят показательную казнь": российские оккупанты ожидают массированного наступления ВСУ на День независимости (перехват)

Все потому, что ВСУ пойдут большим наступлением на их позиции по случаю праздника.

Такое предположение высказал российский оккупант в разговоре со своей матерью. Разговоры перехватило ГУР Минобороны.

Российский военный рассказывает своей матери о планах ВСУ по контрнаступлению.

"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить", – рассказывает оккупант.

Его мать успокаивает, что их такого не допустят и "что-нибудь придумают".

Сам оккупант говорит, что нужно расстрелять их комбрига, потому что тот уже "третий срок" держит их на позициях и не проводит ротацию.

Напомним, что утром 18 августа нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу. По состоянию на утро два человека погибли, 18 получили ранения, в том числе два ребенка.

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