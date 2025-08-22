Пойдут ли россияне в наступление на Запорожье: детали от ВСУ

Наступление россиян на Запорожье / © ТСН.ua

Российские войска проводят масштабную перегруппировку в Запорожском направлении, чтобы возобновить активные наступательные действия. Несмотря на уменьшение количества атак, интенсивность обстрелов значительно выросла.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Кафиры накапливают штурмовые подразделения

По словам Волошина, противник опрокидывает на передовые позиции дополнительный личный состав и штурмовые подразделения:

«Враг активно перегруппировывается, накапливает силы для возобновления штурмовых действий и пытается усилить свои позиции в Запорожском направлении. Основная цель — захват области под полный контроль», — отметил представитель.

В то же время РФ резко увеличила интенсивность обстрелов.

Россиянам в Запорожской области подняли лимиты на использование артиллерийских снарядов на 54%. Также зафиксировано более активное применение FPV-дронов и дронов-камикадзе», — добавил Волошин.

Выстоят ли ВСУ

Украинские защитники в ответ проводят поисково-ударные и восстановительные операции, в частности, в районах Плавней и Каменского.

«Силы обороны контролируют ситуацию, наносят удары по скоплениям техники и живой силе противника», — заверил представитель командования.

Напомним, в Украине зафиксирован новый тип опасных дронов, которые могут появляться и на Запорожье, которые начали применять Россия.

«Риск значительно вырос: теперь РФ устанавливает взрывчатку даже на разведывательные дроны. Сегодня обнаружен один такой дрон типа „Гербера“», — сообщил эксперт Флэш.

Эти беспилотники уже нельзя считать безопасными разведчиками. Взрывная часть может сработать даже при попытке снять крышку. Это угрожает не только людям, но и городской инфраструктуре, ведь осколки дронов способны нанести серьезные повреждения на значительном расстоянии.

«Вероятно, заряд может активироваться при снятии крышки — призываю любителей трофеев не трогать такие устройства», — добавляет Флэш.

В случае обнаружения подобной угрозы в городе следует соблюдать простые правила:

не подходить к обломкам дронов;

передвигаться в безопасное место;

не пытаться демонтировать или забирать дрон как трофей.

Этот тип БПЛА отличается тем, что сочетает функции разведки и одновременно представляет смертельную опасность. Дроны могут проникать на большие расстояния, что затрудняет их обнаружение и нейтрализацию.