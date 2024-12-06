Пойдут на корм ракам: эксперт о намерениях россиян форсировать Днепр

Возможное форсирование реки Днепр станет сверхтрудной задачей для российских захватчиков, а информация о подготовке 300 лодок является отвлекающим маневром.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он заявил, что на 300 лодок можно вместить примерно 1,5 тысячи человек, что будет равняться двум батальонно-тактическим группам. Такого количества недостаточно для форсирования Днепра, поэтому это станет очень трудной задачей для врага.

«300 лодок, это разве что попытка создать плацдарм, чтобы дальше туда переправлять тяжелую технику, строить понтонные переправы. Плацдарм по правилам должен быть 10 километров широтой и вглубь примерно так же. в половину его сделать, чтобы минометами нельзя было обстреливать", — объяснил Гетман.

Он отметил, что враг может готовиться к форсированию Днепра, но большое количество захватчиков не доплывет до правого берега и отправит кормить раков.

"Это неплохо уничтожается кассетными снарядами, которые у нас есть. Мне кажется, это больше похоже на отвлекающий маневр, потому что с правого берега обстреливать лодки, это как в тире", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что путинская армия может планировать наступление на Херсон через реку.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ пытается закрепиться на островах вблизи Херсона.

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