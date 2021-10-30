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Поймал с поличным: в Хмельницкой области мужчина расправился с любовником своей жены

Поймал с поличным: в Хмельницкой области мужчина расправился с любовником своей жены

facebook.com/Вячеслав Аброськин

Мужчине сообщено о подозрении.

В Хмельницкой области будут судить мужчину, который расправился с любовником своей жены.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Отмечается, что инцидент произошел в Шепетовке. Ужина муж вернулся домой и поймал на горячем жену с любовником. Муж разозлился и набросился с кулаками на соперника. Он нанес несколько ударов в лицо, а затем толкнул с лестницы. Избитого любовника госпитализировали в местное медучреждение.

Эксперты установили, что потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести. Они привели к длительному расстройству здоровья.

Между тем в Шепетовском районном управлении полиции открыли производство уголовное производство по статье "преднамеренное средней тяжести телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Отмечается, что 36-летнему нападающему сообщили о подозрении, а обвинительный акт направили в суд. Мужчина раскаивается в совершенном.

Как сообщалось, Верховный суд оставил в силе решение суда по делу жителя Запорожья, жестоко избившего пятилетнего ребенка. Мужчина намеренно нанес удары ребенку руками и ногами в разные части тела. Избиение произошло тогда, когда матери мальчика не было дома. Ребенок скончался от полученных травм в больнице.

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