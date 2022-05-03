Поймали "на горячем": на Волыни волонтер городского совета незаконно переправлял мужчин за границу

Поймали "на горячем": на Волыни волонтер городского совета незаконно переправлял мужчин за границу

На Волыни разоблачили волонтера Нововолынского городского совета на махинациях с электронной системой "Шлях". Злоумышленник организовал незаконный выезд мужчин призывного возраста за границу.

СБУ поймала волонтера "на горячем".

"Злоумышленник был членом волонтерского центра при городском совете и имел доступ к электронной системе. За определенную оплату волонтер вносил данные лиц призывного возраста в реестр, что позволяло им беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в военное время. Целью такого пересечения границы был импорт автомобилей из стран ЕС в Украину", — сообщили в пресс-службе СБУ Волыни.

Правоохранители задержали злоумышленника при получении очередного денежного транша за его незаконные услуги. Всего волонтер успел получить более 30 тысяч гривен взятки.

Управление СБУ в Волынской области

Поскольку у злоумышленника есть удостоверение адвоката, то ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Управление СБУ в Волынской области

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