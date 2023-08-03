Поймали с поличным: дерзкий чиновник КГВА переправлял мужчин за границу

ГБР задержало чиновника КГВА, который за "откаты" переправлял мужчин за границу.

Сотрудники ГБР задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов США. За эти деньги клиентам оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе. Правоохранители задокументировали несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Чиновники КМВА задержали с поличным / Фото: Государственное бюро расследований

Самого организатора схемы ГБР задержало прямо на горячем — во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам. За это дерзкий нарушитель получил 30 тысяч долларов.

Правоохранители провели обыски по месту жительства должностного лица, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации. В результате у дельца изъяли более 48 тысяч долларов (из них уже 2 тысячи долларов США идентифицировано, как средства получены за "решение вопроса" незаконной переправки мужчин за границу) и 5 тысяч евро.

У чиновника КМВА изъяли более 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро / Фото: Государственное бюро расследований

Предварительная правовая квалификация преступления — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения задержанному. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Проверяется причастность к преступлению должностных лиц одного из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Напомним, в Закарпатской области разоблачили военного комиссара, возглавлявшего районный ТЦК и СП. Он заставлял своих подчиненных строить дом. Во время обысков у майора обнаружили золотой слиток и российскую и советскую символики.

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