"Поймали с поличным": на границе в Шегинях задержали двух таможенников на взятках (видео)

Во время обысков ГБР изъяла около 10 тысяч долларов наличности.
В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине задержали двух таможенников. Силовики утверждают, что должностные лица требовали деньги у граждан, которые ввозят в Украину товар из-за рубежа. А в случае отказа платить — угрожали, что будут затягивать с растаможкой их товаров.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, задержали таможенников, говорят следователи, на горячем. Уверяют, зафиксировали еще три эпизода получения взяток. Во время обысков работники ГБР изъяли около 10 тысяч долларов наличности.
Сейчас силовики проверяют, были ли причастны руководители таможни к этой схеме.
"Чиновники Госпогранслужбы систематически требовали у граждан деньги за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и не создания искусственных препятствий при ввозе груза на территорию Украины, в частности экспресс-посылок", — рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.
Напомним, в Одесской таможни на взятке поймали еще одного чиновника.