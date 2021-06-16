"Поймали с поличным": на границе в Шегинях задержали двух таможенников на взятках (видео)

Во время обысков ГБР изъяла около 10 тысяч долларов наличности.

В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине задержали двух таможенников. Силовики утверждают, что должностные лица требовали деньги у граждан, которые ввозят в Украину товар из-за рубежа. А в случае отказа платить — угрожали, что будут затягивать с растаможкой их товаров.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, задержали таможенников, говорят следователи, на горячем. Уверяют, зафиксировали еще три эпизода получения взяток. Во время обысков работники ГБР изъяли около 10 тысяч долларов наличности.

Новости Украины: во Львовской области задержали двух таможенников

Сейчас силовики проверяют, были ли причастны руководители таможни к этой схеме.

"Чиновники Госпогранслужбы систематически требовали у граждан деньги за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и не создания искусственных препятствий при ввозе груза на территорию Украины, в частности экспресс-посылок", — рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

Напомним, в Одесской таможни на взятке поймали еще одного чиновника.

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